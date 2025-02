Corinthians e Ceará negociam empréstimo de Pedro Raul

O Corinthians está em negociações com o Ceará para o empréstimo do atacante Pedro Raul até o fim do ano. As diretorias dos dois clubes alinham os detalhes do acordo, mas ainda é preciso convencer o jogador, que, no passado, havia rejeitado uma proposta do Vozão.

Contratado pelo Timão em 2023 por R$ 25 milhões, Pedro Raul tem contrato até 2028, mas não conseguiu se firmar como titular, disputando 39 jogos e marcando 4 gols. Com a concorrência de Yuri Alberto, ele não foi relacionado para a estreia do Corinthians na Libertadores.

O Ceará busca um camisa 9 e segue em conversas para tentar trazer o atacante. A janela de transferências no Brasil fecha no dia 28 de fevereiro.