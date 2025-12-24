Cooperação internacional impulsiona Yoga e Ayurveda no SUS em MS

Alinhado às diretrizes globais, Estado fortalece cuidado integral e humanizado na Atenção Primária

Antes associadas a tradições milenares do Oriente, práticas como o Yoga e o Ayurveda vêm conquistando espaço crescente nos sistemas públicos de saúde ao redor do mundo, impulsionadas pela busca por abordagens mais integrativas, preventivas e centradas no bem-estar. No Brasil, esse movimento ganha força no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), que reconhece as PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) como parte do cuidado integral à população.

Nesse contexto, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) recebeu o embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia, em um encontro estratégico voltado à expansão do Yoga e do Ayurveda no Estado. A iniciativa reforça o protagonismo sul-mato-grossense na integração entre a medicina convencional e saberes tradicionais, com foco na promoção da saúde mental, do equilíbrio físico e da qualidade de vida.

Para a referência técnica estadual das PICS, Patrícia Mecatti Domingos, a aproximação com a Índia representa um reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido em Mato Grosso do Sul. “Nosso objetivo é democratizar o acesso a essas técnicas, garantindo que o cidadão encontre no sistema público não apenas o tratamento de doenças, mas também ferramentas de prevenção e qualidade de vida reconhecidas mundialmente”, destacou.

Encontro do Governador, Eduardo Riedel, com o embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia. (Foto: Saul Schramm)

A coordenadora de Saúde da Família e Ciclos de Vida da SES, Geani Almeida, ressaltou que o fortalecimento das PICS é estratégico para a APS (Atenção Primária à Saúde), principal porta de entrada do SUS. “Essas práticas ampliam as possibilidades de atenção, fortalecem ações de promoção e prevenção e contribuem para um cuidado mais integral, próximo das pessoas e das comunidades, com impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.

Na mesma linha, a gerente de Atenção Primária à Saúde da SES, Hellen Velasques Barros, destacou que a adoção das práticas integrativas qualifica o cuidado ofertado no dia a dia dos serviços. “As PICS favorecem uma abordagem mais humanizada e resolutiva, reduzem a medicalização excessiva e fortalecem o vínculo entre profissionais e usuários. Esse conjunto de ações contribui diretamente para a redução de internações por condições sensíveis à Atenção Primária e para um sistema de saúde mais eficiente e centrado nas necessidades do cidadão”, explicou.

A cooperação entre Mato Grosso do Sul e a Índia também simboliza um avanço estratégico na consolidação das PICS no SUS. Alinhado às diretrizes da Estratégia Global 2025-2034, aprovada na 78ª Assembleia Mundial da Saúde, o Estado reafirma seu compromisso em garantir acesso universal às medicinas tradicionais, complementares e integrativas.

Ao promover intercâmbios técnicos, fortalecer políticas públicas inovadoras e consolidar práticas de cuidado humanizado, Mato Grosso do Sul se posiciona em sintonia com os esforços internacionais para alcançar o mais alto padrão possível de saúde e bem-estar, avançando na construção de um modelo de atenção integral, preventivo e centrado nas pessoas.