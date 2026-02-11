quinta-feira, 12/02/2026

Construções irregulares no Rio Formoso são investigadas pelo MPMS

Procedimento apura danos ambientais e uso indevido de recursos hídricos

Milton
Publicado por Milton
FOTO: MPMS

Inquérito apura danos ambientais e uso de recursos hídricos sem autorização

Estruturas turísticas instaladas sem autorização às margens do Rio Formoso motivaram a 2ª Promotoria de Justiça de Bonito a instaurar inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais e irregularidades na utilização de recursos hídricos. O procedimento decorre de fiscalização do Imasul, que identificou rancho comercial, quiosques, decks, poço tubular e fossa séptica operando sem licença ambiental. As construções eram oferecidas para hospedagem e lazer, caracterizando atividade turística não licenciada, e houve intervenção em Área de Preservação Permanente com plantio de gramínea exótica e supressão da vegetação nativa. Além disso, foi constatado uso de poço tubular sem a Declaração de Uso de Recursos Hídricos, gerando autuação administrativa.

O responsável recebeu notificação para esclarecimentos, enquanto o MPMS requisitou informações sobre licenças e regularização da propriedade. Multa de R$ 15 mil foi aplicada pelas infrações e o caso soma-se a outros procedimentos anteriores contra o mesmo investigado, que possui histórico de autuações e ações civis públicas. A investigação busca responsabilizar os responsáveis e prevenir novos danos ambientais, reforçando a fiscalização de áreas protegidas no município de Bonito.

O MPMS acompanha de perto o caso, destacando a importância da preservação do Rio Formoso e do cumprimento da legislação ambiental.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Casa da Mulher Brasileira celebra 11 anos de atuação

ANELISE PEREIRA - 0
A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, primeira unidade do país, completa 11 anos de atuação como referência no enfrentamento à violência doméstica...
Leia mais

CORUMBÁ: Primeira noite de ensaio técnico lota Avenida e antecipa clima de Carnaval

ANELISE PEREIRA - 0
A primeira noite de ensaios técnicos das escolas de samba de Corumbá reuniu grande público neste domingo, 08 de fevereiro, e confirmou que o...
Leia mais

Suspeito de feminicídio é preso no Assentamento São Joaquim

Milton - 0
Polícia Militar Rural detém suspeito de crime contra mulher em Selvíria – MS A Polícia Militar Rural prendeu, no domingo (8), um homem suspeito de...
Leia mais

Servidoras de Iguatemi brilham na Corrida da Padroeira em Guaíra

Milton - 0
Duas atletas conquistam pódio em Guaíra (PR) e representam o município com destaque Duas servidoras públicas de Iguatemi-MS brilharam na Corrida da Padroeira, realizada em...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia