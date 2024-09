Confira o sorteio da Liberdadores feminina nesta quinta (12)

Libertadores Feminina sorteia grupos nesta quinta-feira (12) a partir das 15h (de Brasília) o sorteio dos grupos da Copa Libertadores Feminina de 2024. A competição acontece de 3 a 19 de outubro, no Paraguai, com Corinthians, Ferroviária e Santos entre as 16 equipes. O evento é na sede da instituição em Luque, no Paraguai.

Confira a divisão completa abaixo:

Corinthians – Cabeça de chave do Grupo A

Cabeça de chave do Grupo A Olímpia (PAR) – Cabeça de chave do Grupo B

Pote 1

Ferroviária

Deportivo Cali (COL)

Pote 2

Colo-Colo (CHI)

Guaraní (PAR)

Boca Juniors (ARG)

Representante do Equador

Pote 3

Aliança Lima (PER)

Representante da Venezuela

Representante da Bolívia

Peñarol (URU)

Pote 4