Terceira camisa do Flamengo 2025 vaza na web

Vazou nesta sexta-feira (18) a nova terceira camisa do Flamengo para a temporada 2025. As imagens foram divulgadas pelo perfil “Opaleak”, especializado em uniformes de futebol, e logo se espalharam pelas redes sociais. O modelo, fabricado pela Adidas, ainda não tem data oficial de lançamento.

O ge confirmou que a peça é, de fato, a mesma aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube em 2024. A nova camisa é bege, com detalhes em dourado e listras rubro-negras nos ombros. A gola em V e o brasão do remo — símbolo histórico do clube — substituem o escudo tradicional.

O uniforme substituirá o modelo preto com detalhes prateados usado em 2024. A expectativa é que o novo manto seja lançado entre agosto e setembro, seguindo o padrão dos últimos anos.

A estreia pode acontecer ainda no segundo turno do Brasileirão.