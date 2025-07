Iluminação chega à MS-475 após pedido de Lia Nogueira

A MS-475, no trecho que atravessa o distrito de Guassulândia, em Glória de Dourados, está recebendo iluminação pública graças à solicitação da deputada estadual Lia Nogueira (PSDB). O pedido foi atendido pelo Governo do Estado e contempla o segmento entre a BR-376 e a MS-141, atendendo a uma antiga demanda da comunidade local.

A vereadora Fabiana Bahls Machado (PSDB) levou o pedido à deputada, destacando a importância da rodovia para a segurança dos moradores e o escoamento da produção agrícola. “Esse é um avanço importante. Não é só infraestrutura, é o cuidado com as pessoas”, afirmou Lia.

A parlamentar reforçou seu compromisso com as comunidades do interior e tem atuado junto ao Governo para garantir melhorias em segurança, mobilidade e qualidade de vida. A nova iluminação é considerada um marco na valorização da região e no atendimento direto às necessidades da população.