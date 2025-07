NOVA ALVORADA DO SUL: Sextou no SUAS promove formação com foco em PAIF e SCFV para novo grupo de servidores

Na manhã desta sexta-feira (18), a Secretaria de Assistência Social, por meio do Núcleo de Educação Permanente, realizou mais uma formação do projeto Sextou no SUAS, dando continuidade ao tema: PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família) e SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

Desta vez, a atividade foi voltada ao grupo 2, formado pelos profissionais que não participaram da edição anterior. Os setores foram organizados de forma alternada, garantindo que todos os servidores possam participar das formações sem comprometer os atendimentos.

A programação contou com uma dinâmica de acolhimento, seguida de apresentações com a formação de grupos de trabalho para aprofundar a discussão dos temas, promover a escuta e a troca de experiências.