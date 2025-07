Atuação da Comissão é destacada por Otávio Trad

O vereador Otávio Trad, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, avaliou como responsável e transparente o trabalho da comissão no primeiro semestre de 2025. A declaração foi feita após a análise técnica e jurídica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026.

Otávio destacou o compromisso com uma gestão participativa e democrática. Ele atuou como relator do projeto, que recebeu 275 emendas. “Foi uma análise técnica criteriosa. Agradeço aos colegas pela confiança”, disse.

A LDO 2026 está prevista no Projeto de Lei 11.777/25, do Executivo Municipal, com orçamento estimado em R$ 6,66 bilhões para Campo Grande no próximo ano.

A proposta segue para sanção após aprovação pela Casa de Leis.