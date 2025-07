Robinho Jr. brilha no Santos com apoio de Neymar

Aos 17 anos, Robinho Jr. vive ascensão meteórica no Santos. Filho do ex-jogador Robinho, o jovem atacante estreou no time profissional com destaque diante do Flamengo e vem recebendo orientação direta de Neymar, que atua como espécie de “tutor” no CT Rei Pelé.

Chamado carinhosamente de “Juninho” pelos colegas, o novo camisa 7 pulou etapas desde a base e ganhou espaço durante a paralisação para o Mundial de Clubes. Ele impressionou a comissão técnica e foi premiado com minutos no clássico contra o líder do Brasileirão.

A escolha do número 7, o mesmo usado pelo pai, mexeu com a torcida, que o recebeu com carinho e nostalgia. A entrada em campo foi celebrada com cânticos que relembram os tempos áureos da Vila Belmiro.

Neymar, que foi apadrinhado por Robinho no início da carreira, agora retribui. “Futebol ele tem. Agora depende só dele”, disse o craque.

O clube, no entanto, adota cautela para evitar exposição precoce.