Senadora Soraya Thronicke pede apoio do Governo Federal aos frigoríficos e indústrias para manter empregos no MS

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) encaminhou, nessa quarta-feira (16), dois ofícios aos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, solicitando o apoio do Governo Federal aos frigoríficos, produtores rurais e indústrias de Mato Grosso do Sul. O pedido ocorre após a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros, com destaque para a carne bovina.

A medida adotada pelos EUA atinge diretamente o setor produtivo sul-mato-grossense, que representa uma parcela expressiva das exportações brasileiras de carne bovina para o mercado norte-americano. Segundo dados da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), as perdas estimadas para o estado podem ultrapassar US$ 140 milhões em 2025.

“Os empregos dos sul-mato-grossenses são mais importantes que qualquer divergência política ou ideológica. Nosso foco precisa estar na preservação da economia, da renda no campo e na manutenção de postos de trabalho. Por isso, pedimos que o Governo Federal olhe com atenção para esse cenário e atue de forma rápida e estratégica”, destacou a senadora.

Diante do impacto direto na cadeia produtiva, com a suspensão de abates voltados à exportação e riscos à geração de renda e arrecadação estadual, Soraya Thronicke pede, além de diplomacia e ações internacionais para evitar a sobretaxa, que o Governo implemente relações com novos mercados em outros países e, também, crie um programa de aporte financeiro aos setores que serão prejudicados.

Esse setor é um dos que mais emprega e gera riquezas ao Mato Grosso do Sul, sendo mais importante do que qualquer briga política ou ideologia. “Não podemos assistir setores tão essenciais ao desenvolvimento do Brasil correrem riscos. Reitero meu compromisso com a defesa da economia do nosso estado. Coloco meu mandato à disposição para contribuir com soluções institucionais que garantam estabilidade e ajudem nosso setor produtivo a atravessar este momento desafiador”, afirmou Soraya.