Aventura pantaneira para crianças em Campo Grande

Neste domingo (20), a Feira do Bosque da Paz, em Campo Grande, será palco de uma experiência única para crianças durante o evento gratuito “Férias com o Agrinho”. Das 10h às 15h, o espaço Comitiva Pantaneira leva a cultura do Pantanal para os pequenos com oficinas, histórias e brincadeiras educativas.

Um personagem típico do Pantanal apresenta objetos tradicionais e conta causos que despertam o interesse pela vida pantaneira e a preservação do meio ambiente. As crianças poderão participar de oficinas para confeccionar coroas ilustradas com animais como onça-pintada e arara, levando suas criações para casa.

Outra atração é a gincana “Busca pelos Animais do Pantanal”, onde os participantes procuram figuras de jacarés, sucuris e capivaras espalhadas pela feira. Ao final, os animais encontrados formam um quebra-cabeça coletivo.

A iniciativa integra o Programa Agrinho do Senar/MS, que promove educação ambiental e cidadania em escolas de Mato Grosso do Sul. Em 2025, o programa já mobilizou mais de 216 mil alunos em 79 municípios, reforçando a importância de cultivar saberes e proteger o Pantanal.