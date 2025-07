Finais do Futsal agitam Caarapó nesta sexta

As grandes finais do 2º Campeonato Municipal de Futsal de Caarapó acontecem nesta sexta-feira (18), no Ginásio Municipal de Esportes. A competição, que começou em 11 de junho, promete encerrar com jogos emocionantes e casa cheia.

A decisão feminina abre a noite, às 19h30, entre A.F.F.C e Associação Esportiva Clube Te’yikue. Na sequência, às 20h30, 21 de Abril/L9 Store enfrenta Container’s Beer na final masculina.

Um dos momentos mais aguardados será a presença de Camila Costa da Silva, eleita a melhor jogadora de futsal do mundo em 2024. Natural de Caarapó, Camila volta à cidade como inspiração para novos talentos.

O evento é organizado pela Liga Esportiva Caarapoense (LEC), com coordenação de Paulo Amaro Cáceres. O torneio tem fortalecido o futsal local e promovido a integração da comunidade.