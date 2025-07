STJD pune Dudu com seis jogos e multa por ofensas a Leila

O atacante Dudu, do Atlético-MG, foi suspenso por seis jogos e multado em R$ 90 mil pelo STJD após ofensas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em publicação nas redes sociais. A decisão, tomada por unanimidade nesta sexta (18), é imediata e impede o jogador de atuar no duelo contra o Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão.

Durante o julgamento, Leila chamou Dudu de “covarde” por não comparecer presencialmente à sessão, marcada por falas duras e depoimentos emocionados. O jogador enviou um vídeo com pedido de desculpas.

O STJD considerou a infração gravíssima, enquadrando-a no artigo 243-G, que trata de atos discriminatórios ou ultrajantes com base em sexo ou condição de gênero. A pena máxima prevista é de até dez partidas.

Apesar da punição, a defesa de Dudu pode recorrer. O caso também segue na Justiça comum, com ações de ambas as partes.