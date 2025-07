Com Senar/MS, Marlon transforma pasto e futuro

Desde criança, Marlon Lorenzoni cultivava o sonho de viver no campo, embora tenha seguido outra profissão na juventude. A virada veio com o apoio do Senar/MS, que, através da Assistência Técnica e Gerencial em Bovinocultura de Corte, trouxe conhecimento e tecnologia para sua fazenda. Após um duro golpe no setor leiteiro e uma forte geada que quase acabou com seu pasto, Marlon encontrou no manejo de pasto rotacionado a solução para reerguer seu negócio.

“Fiquei desconfiado, mas confiei no técnico do Senar e não me arrependi”, lembra. Com o sistema implantado, o pasto passou a sobrar, o rebanho engordou e a esperança renasceu. Além da técnica, o Senar/MS também introduziu gestão financeira, que mudou a forma como Marlon administra a fazenda.

Hoje, com dois sistemas de pasto rotacionado em operação e planos para o terceiro, ele não apenas recuperou sua propriedade, mas também conquistou motivação e apoio para seguir em frente. A sucessão familiar está garantida com seus filhos na veterinária, mostrando que o amor pelo campo é herança de geração em geração.

“Quando tudo parece perdido, o Senar/MS mostra que o campo ainda pode florescer,” conclui Marlon.