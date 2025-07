DOURADOS: Prefeitura encerra semestre letivo com balanço positivo na rede municipal de ensino

A Secretaria Municipal de Educação reuniu servidores da Pasta em um café da manhã nesta sexta-feira (18) para apresentar o balanço das ações desenvolvidas no primeiro semestre letivo e alinhou os direcionamentos para o segundo semestre de 2025. O prefeito Marçal Filho participou do encontro, reforçando o compromisso com a valorização do setor e destacou ainda conquistas importantes já alcançadas em Dourados.

Durante a reunião, o prefeito enfatizou os investimentos realizados em infraestrutura escolar, a melhoria no acolhimento durante o período de matrículas e o compromisso com a valorização dos profissionais da educação. Ele também apontou a necessidade de manter o ritmo acelerado de trabalho e de fortalecer o planejamento para os próximos meses.

Marçal Filho foi enfático ao falar para os servidores. “Começamos com um ritmo muito forte”, afirmou. “Fizemos, nesse início de mandato, o que ninguém fez na história de Dourados em tão pouco tempo”, prosseguiu o prefeito. “Isso exige ainda mais empenho da nossa equipe e precisamos manter esse ritmo, por isso estou cobrando de todos, inclusive do secretário Nilson Francisco da Silva, para que tracemos um planejamento consistente para os próximos meses”, afirmou o prefeito.

O prefeito também destacou os desafios enfrentados ao assumir a administração, especialmente em relação à precariedade de algumas estruturas escolares. Ele mencionou como exemplo a Escola Municipal Professora Avani Cargnelutti Fehlauer, que estava com a estrutura comprometida há anos e agora passará por uma completa reconstrução. “Era um absurdo aquela situação. A escola já estava condenada há muito tempo e nenhuma providência havia sido tomada”, ressaltou. “Nós destravamos esse processo e estamos investindo R$ 6,5 milhões na construção de uma nova unidade e assim pretendemos fazer com outras escolas que não têm mais condições de funcionamento, claro dentro das nossas condições, pensando sempre na segurança e comodidade de nossas crianças”, reforçou.

O secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, agradeceu o apoio da gestão e destacou os resultados alcançados graças ao empenho de toda a equipe. “Nosso trabalho tem sido notado de forma positiva pela população”, afirmou. “Em apenas seis meses, conseguimos importantes avanços em diversos eixos”, prosseguiu. “O pedido do prefeito é que sigamos firmes, com foco nos anseios da comunidade escolar, e é isso que estamos fazendo”, concluiu Nilson Francisco.

Ao final, Marçal reiterou que a gestão municipal trabalha com responsabilidade e compromisso, sempre ouvindo quem está ‘na ponta’. “Escolhi o Nilson porque ele conhece a Educação não só na teoria, mas na prática. Ele vive o chão da escola, entende a realidade dos nossos profissionais e sabe do que a Rede precisa para avançar”, concluiu. A reunião reforçou o alinhamento entre a gestão municipal e a Secretaria de Educação, com foco em planejamento, ação e melhoria contínua do ensino público em Dourados.