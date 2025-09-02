terça-feira, 2/09/2025

Conab destina R$ 300 milhões para compra de arroz na safra 2025/26

Com investimento de R$ 300 milhões, a Conab amplia o programa de Contratos de Opção de Venda, assegurando que agricultores possam vender o arroz para o governo a preço fixado, protegendo-os das oscilações do mercado.

Publicado por Milton
Foto: Sebastião Araújo / Embrapa divulgação/Ilustrativo

A Conab anunciou a destinação de R$ 300 milhões para a compra de arroz da safra 2025/26, com o objetivo de garantir preços justos aos produtores. O recurso permitirá contratos para cerca de 200 mil toneladas do grão, por meio do programa de Contratos de Opção de Venda (COV). Esse mecanismo funciona como um seguro de preço: o produtor tem o direito, mas não a obrigação, de vender o arroz ao governo por um valor fixado previamente.

Segundo o presidente da Conab, Edegar Pretto, o programa oferece segurança para o planejamento agrícola, evitando riscos financeiros e incentivando a produção. Caso o preço de mercado esteja mais vantajoso, o produtor pode optar por vender fora do contrato, sem custos adicionais.

Os estoques públicos geridos pela Conab são usados para abastecimento em crises e para evitar fortes variações nos preços ao consumidor. Essa é a terceira rodada de COV, que já mobilizou R$ 1,5 bilhão desde o fim de 2024.

