Começa em Aquidauana a construção da clínica de saúde da mulher

Na manhã desta quinta-feira, 12, aconteceu o ato de Assinatura da Ordem de Serviço para a construção da Clínica da Mulher, um importante investimento que destaca o compromisso do município com o cuidado, o acolhimento e a ampliação dos serviços de saúde voltados ao público feminino.

O prefeito Mauro do Atlântico assinou a ordem de serviço autorizando o início das obras, juntamente com o deputado federal Geraldo Resende, os vereadores – Everton Romero (presidente) e Renato Bossay e a secretária de Saúde e Saneamento – Sandra Calonga. Também estiveram presentes no ato de assinatura o vice-prefeito Murilo Acosta, a primeira-dama Vera Lucia Quadros, secretários municipais, e as representantes da Rede Feminina ao Combate ao Câncer de Aquidauana – Maria Goretti de Souza Gama e Ivone Nemer, além de representantes civis, militares e jurídicos e, também, os servidores municipais.

A obra receberá um investimento total de R$ 1.486.000,00 milhão, recurso viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende, somado a recursos próprios da Prefeitura de Aquidauana.

Durante o ato, o prefeito Mauro do Atlântico agradeceu ao deputado Geraldo pela parceria e afirmou que é um compromisso que ele assumiu ao entrar na gestão, de direcionar recursos da prefeitura para ajudar colocar a clínica em funcionamento.

“Essa obra é fundamental porque vai ampliar atendimentos, reduzir filas, garantir prevenção e oferecer um espaço moderno e digno para cuidar das nossas mulheres e dos seus filhos. Vamos ter nesse espaço o atendimento especializado e focado nas necessidades femininas em todas as fases da vida, vamos atender as mulheres desde a fase da infância à terceira idade”, afirmou o prefeito Mauro.

A Clínica da Mulher será um espaço moderno, planejado para oferecer atendimento multiprofissional, humanizado e integral às mulheres, ampliando o acesso a serviços essenciais de saúde. Contará com 13 salas de atendimento, consultórios para nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, pediatra e assistente social.

“É uma grande satisfação contribuir com Aquidauana na concretização dessa obra tão necessária. A Clínica da Mulher representa mais dignidade, prevenção e cuidado especializado para as mulheres. Investir na saúde feminina é investir na base das famílias e no futuro da nossa sociedade. Seguiremos trabalhando para viabilizar recursos que atendam às reais necessidades da população”, afirmou o deputado federal Geraldo Resende.

“A Clínica da Mulher vai fortalecer a rede de atenção à saúde, garantindo mais organização dos fluxos, ampliação da oferta de atendimentos especializados e redução do tempo de espera. Estamos estruturando um espaço preparado para atender as mulheres com cuidado integral e equipe multiprofissional. É um investimento que impacta diretamente na qualidade da assistência prestada à nossa população”, destacou a secretária de Saúde e Saneamento – Sandra Calonga.

O espaço também abrigará uma sala destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCCA) e, ainda, terá uma brinquedoteca, proporcionando um ambiente acolhedor tanto para as pacientes quanto para as crianças que as acompanham.

Com a assinatura da Ordem de Serviço, a Prefeitura dá início a mais uma importante obra que irá ampliar a estrutura da rede municipal de saúde, garantindo mais acesso, eficiência e qualidade no atendimento à população.

