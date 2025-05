Colisão na BR-262 deixa um morto e dois feridos em Campo Grande

Uma colisão frontal entre dois veículos na tarde desta segunda-feira (19) resultou na morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas na BR-262, em Campo Grande. O acidente ocorreu na saída para Terenos, próximo ao bairro Indubrasil. A vítima fatal era o motorista de um Chevrolet Classic, que ainda não foi identificado. Segundo informações preliminares, ele ficou preso às ferragens e sofreu uma hemorragia intensa, vindo a óbito ainda no local.

As outras duas pessoas envolvidas no acidente apresentaram escoriações e foram socorridas pelos Bombeiros e pelo SAMU. Elas foram encaminhadas a unidades de saúde da região. O outro carro envolvido na colisão ainda não teve o modelo divulgado. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Imagens feitas por testemunhas mostram a gravidade da batida e a movimentação das equipes de resgate. O tráfego ficou parcialmente interditado para atendimento da ocorrência e retirada dos veículos.