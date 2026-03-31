Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida em Corumbá

Acidente mobiliza bombeiros e atenção para segurança no trânsito

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após colisão entre o carro e a motocicleta que conduzia na manhã desta segunda-feira (30) no bairro Maria Leite em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 11h no cruzamento das ruas Batista das Neves e Comandante Wanderley. A guarnição do 3º Grupamento de Bombeiros Militar encontrou a motociclista, consciente, mas com fortes dores na perna esquerda e sem capacete.

A avaliação apontou escoriações e suspeita de fratura, sendo realizada imobilização e estabilização para transporte ao Pronto-Socorro Municipal. O condutor do carro não se feriu e permaneceu no local. Os Bombeiros reforçam a importância do uso correto do capacete, equipamento essencial para reduzir gravidade de traumas. A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar completo e está sob cuidados médicos.