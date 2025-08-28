Clube Dourados A.C. prepara anúncio de transformação em Sociedade Anônima do Futebol

O Dourados Atlético Clube está prestes a entrar em uma nova fase de sua história. Apurações do Portal EsporteMS indicam que a diretoria do clube está finalizando os detalhes para oficializar sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A iniciativa ganhou força após reunião entre o presidente Marcos Araújo e o assessor especial do Governo do Estado, Júlio Brant, ocorrida nesta quarta-feira (27), em Dourados.

O modelo SAF, já adotado por grandes clubes nacionais, promete modernizar a gestão e atrair investimentos. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra nos próximos dias, marcando o início de um ciclo de profissionalização no futebol local. A mudança conta com o apoio do governador Eduardo Riedel, que se comprometeu a intermediar parcerias com o setor privado.

Além do Dourados A.C., outros clubes tradicionais do estado, como Corumbaense, Comercial e Operário, também devem seguir pelo mesmo caminho, indicando uma possível revitalização do futebol de Mato Grosso do Sul.