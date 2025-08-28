quinta-feira, 28/08/2025

Clube Dourados A.C. prepara anúncio de transformação em Sociedade Anônima do Futebol

Com apoio do Governo do Estado, clube deve oficializar nos próximos dias mudança de modelo de gestão para atrair investidores e profissionalizar estrutura

Milton
Publicado por Milton
Foto: EsporteMS

O Dourados Atlético Clube está prestes a entrar em uma nova fase de sua história. Apurações do Portal EsporteMS indicam que a diretoria do clube está finalizando os detalhes para oficializar sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A iniciativa ganhou força após reunião entre o presidente Marcos Araújo e o assessor especial do Governo do Estado, Júlio Brant, ocorrida nesta quarta-feira (27), em Dourados.

O modelo SAF, já adotado por grandes clubes nacionais, promete modernizar a gestão e atrair investimentos. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra nos próximos dias, marcando o início de um ciclo de profissionalização no futebol local. A mudança conta com o apoio do governador Eduardo Riedel, que se comprometeu a intermediar parcerias com o setor privado.

Além do Dourados A.C., outros clubes tradicionais do estado, como Corumbaense, Comercial e Operário, também devem seguir pelo mesmo caminho, indicando uma possível revitalização do futebol de Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Dr. Luiz Ovando comemora vitória da oposição com instalação da CPMI do INSS

Milton - 0
A instalação da CPMI do INSS foi celebrada pelo deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS), após a oposição eleger o senador Carlos Viana (Podemos-MG)...
Leia mais

Tereza Cristina assume protagonismo na CPMI do INSS

Milton - 0
A senadora Tereza Cristina (PP-MS) destacou-se na instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar um esquema bilionário de...
Leia mais

Com apoio do governo do estado, marcha para Jesus reúne milhares de jovens em Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
No aniversário de 126 anos de Campo Grande, milhares de jovens e adultos andaram pelas ruas da cidade na tradicional “Marcha para Jesus”, em...
Leia mais

Mutirão de Saúde do Homem e da Mulher é realizado neste sábado pela Casa Rosa

Milton - 0
Neste sábado, 23 de agosto, a Associação Beneficente Casa Rosa promove um Mutirão de Saúde do Homem e da Mulher, em parceria com o...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia