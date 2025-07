Cliente foge sem pagar motel e abandona acompanhante em Cassilândia

Um homem aplicou um golpe em um motel na MS-306, em Cassilândia, ao abandonar a acompanhante e fugir sem pagar a conta. Segundo funcionários, ele entrou no local por volta das 2h30 da madrugada acompanhado da mulher e, às 6h, saiu dizendo que buscaria dinheiro para pagar a hospedagem e consumação. Ele não voltou.

A acompanhante, que só acordou por volta das 15h, se viu sozinha no quarto, sem dinheiro e sem contato com o homem. Desesperada, ela chamou a polícia. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo e estelionato.

Funcionários do motel reconheceram o suspeito, conhecido na cidade e com histórico de ocorrências policiais. Até o momento, ele não foi localizado. A polícia investiga o caso.