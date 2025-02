Chapadão do Sul amplia parceria com APAE e se torna polo regional de atendimento especializado

Chapadão do Sul está dando um passo importante para incluir e transformar vidas. A Prefeitura Municipal anunciou nesta quinta-feira, 20, a ampliação da parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), fortalecendo o Serviço Especializado de Reabilitação (SER) e garantindo um atendimento mais completo e humanizado para pessoas com deficiência.

Essa iniciativa, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde, visa ampliar o suporte e oferecer mais qualidade de vida para quem mais precisa.

Na tarde desta quinta-feira, o Prefeito Walter Schlatter, o Vice-prefeito Defensor Ernany, o Prefeito de Paraíso das Águas, Ivan Xixi, a Secretária de Saúde Adriana Tobal e demais autoridades visitaram a APAE de Chapadão do Sul, que agora passa a ser reconhecida como um polo regional de atendimento especializado.

Atualmente, a APAE de Chapadão do Sul realiza mais de 2.000 atendimentos mensais. Com a ampliação anunciada, a instituição, classificada atualmente como SER 2 (atendimento intelectual e motor), passará a oferecer também suporte nas áreas auditiva e visual, beneficiando um número ainda maior de pessoas. Aproveitando o momento, também foi entregue para o SER -APAE mais três salas para atendimento psicológico e fisioterápico em uma parceria com o Sicredi.

O Prefeito Walter Schlatter destacou a relevância da parceria: “Nosso compromisso é com a inclusão, com a humanização e com o bem-estar de todos os cidadãos. A APAE realiza um trabalho essencial e merece todo o nosso apoio e reconhecimento. Vamos continuar investindo para que mais pessoas sejam atendidas e tenham uma vida mais digna.”

O Prefeito de Paraíso das Águas, Ivan Xixi, também manifestou seu apoio à iniciativa: “Todo trabalho que a APAE de Chapadão do Sul presta hoje tem nosso aval, tem nosso apoio, e estamos aqui para somar”.

A Secretária de Saúde, Adriana Tobal, ressaltou o grande potencial da APAE após visita recente: “Vimos de perto a qualidade e o potencial do trabalho realizado aqui. Essa ampliação é um passo significativo para tornar Chapadão do Sul referência em atendimento especializado na região”.

Elizabete Colete, diretora da APAE de Chapadão do Sul, expressou satisfação com a novidade: “Esse era um sonho nosso que agora se tornou realidade. Com isso, poderemos atender ainda mais pessoas que necessitam de apoio especializado”.

Com essa ampliação, a APAE passa a expandir seus serviços para municípios vizinhos, transformando vidas e trazendo esperança para centenas de famílias.