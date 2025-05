CBF confirma datas dos jogos entre Operário e Galvez no Brasileiro A3 Feminino

O Operário de Mato Grosso do Sul está em ritmo acelerado na busca por uma vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Após uma campanha de destaque, a equipe garantiu sua classificação para a segunda fase e já tem pela frente um novo desafio: o Galvez do Acre. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas e horários dos confrontos, que acontecem nos dias 18 e 25 de maio.

O primeiro jogo será no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, no dia 18, às 15h, com o Operário jogando em casa. A partida de volta ocorre no dia 25, na Arena da Floresta, no Acre, às 20h. A equipe sul-mato-grossense chega confiante após uma trajetória sólida, marcada por uma defesa sólida e um ataque eficiente.

Este confronto se torna ainda mais significativo ao lembrar que, no futebol masculino, o União ABC já havia enfrentado o Galvez pela Copa Verde e saído vitorioso. Agora, as mulheres do Operário buscam manter a tradição e reforçar a rivalidade interestadual, com o objetivo de seguir firme em busca do acesso à Série A2.

A partida promete ser equilibrada, com grande expectativa por parte da torcida do Operário, que acompanha a ascensão do futebol feminino no estado.