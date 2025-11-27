quinta-feira, 27/11/2025

CASSILÂNDIA: SEMED celebra a Formatura ‘Estrelas em Cena’ com Alegria e Gratidão

ANELISE PEREIRA
Continuando as comemorações, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com os CMEIs Prefeito João Albino Cardoso e Ricardo Barbosa Sandoval, realizou na noite desta quarta-feira a formatura da Turma 2025, intitulada “Estrelas em Cena”.


O evento celebrou com alegria e emoção mais uma etapa da vida educacional das crianças, resultado de muito empenho, dedicação e amor. A solenidade marcou não apenas a conclusão de um ciclo, mas também o início de novos sonhos e descobertas.

A cerimônia teve início com um momento especial de agradecimento a Deus e à presença das famílias, reconhecendo que a amizade, desde os primeiros anos de vida, é um laço que ilumina o caminho, ensina afeto, união e aprendizado.

As pequenas estrelas que hoje sobem ao palco cresceram juntas, compartilharam experiências e formaram laços que certamente seguirão com elas por toda a vida. Para celebrar sua primeira formatura, um marco que ficará guardado com carinho na memória de cada aluno, de suas famílias e de toda a equipe escolar.

A SEMED parabeniza todas as crianças formandas e agradece o apoio das famílias e profissionais da educação que contribuíram para este momento tão especial.

