CASSILÂNDIA: Prefeitura convoca produtores rurais para levantamento estratégico do agronegócio

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Cassilândia, por meio da Secretaria Municipal do Agronegócio, está realizando um importante levantamento junto aos produtores rurais do município. A iniciativa tem como objetivo identificar as principais demandas do setor e, a partir disso, planejar ações, projetos e políticas públicas mais eficientes e alinhadas com a realidade do campo.

A participação dos produtores é considerada fundamental para o sucesso da ação. Com as informações coletadas, a administração municipal poderá direcionar melhor os investimentos e fortalecer ainda mais o desenvolvimento do agronegócio local, um dos pilares da economia de Cassilândia.

De acordo com a Secretaria, o questionário é simples, rápido de responder e todas as informações serão tratadas com total confidencialidade. A colaboração de cada produtor fará a diferença na construção de soluções mais assertivas para o setor.

Os produtores podem participar acessando o formulário pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_U7W5JSv–iy7v9TvBvBV_xXFJWhbzatKLLiTOv5Y5oMotQ/viewform?usp=header

Além de responder, a Secretaria também pede o apoio na divulgação do formulário para outros produtores do município. Quanto maior a participação, mais completo será o levantamento e mais eficazes serão as futuras ações.

A Prefeitura reforça o convite e destaca que a união entre poder público e produtores é essencial para impulsionar o crescimento do agro em Cassilândia.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

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