Câmara abre CPI para investigar transporte público em Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande instaurou uma CPI para investigar possíveis irregularidades no transporte coletivo urbano, operado pelo Consórcio Guaicurus. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica. O objetivo da CPI é apurar denúncias de veículos em mau estado e com idade elevada. Além de investigar o cumprimento do contrato de concessão firmado em 2012.

A abertura da CPI foi baseada em dois requerimentos, apresentados pelos vereadores Dr. Lívio e Junior Coringa, que coletaram as assinaturas necessárias. Ambos os requerimentos abordam questões semelhantes, como a qualidade da frota e a fiscalização municipal. O vereador Junior Coringa ressaltou que a ação visa atender às constantes queixas da população sobre o transporte coletivo, enquanto Dr. Lívio afirmou que o objetivo é responsabilizar tanto o Consórcio Guaicurus quanto a Prefeitura.

A CPI investigará a conservação da frota, o impacto financeiro das leis que concedem subsídios à empresa e a fiscalização das autoridades competentes. A comissão será formada por cinco vereadores e terá 120 dias para concluir os trabalhos.