Criminosos invadiram o escritório do vereador Flávio Cabo Almi

O escritório de atendimento do vereador Flávio Cabo Almi, no bairro Alves Pereira, foi invadido nesta semana, gerando preocupação na comunidade local. O espaço, que pertenceu ao Deputado Estadual Cabo Almi e hoje é mantido pelo filho, é um importante ponto de apoio às demandas da população.

Embora os danos tenham sido apenas materiais, o episódio acende um alerta sobre o aumento da criminalidade na capital sul-mato-grossense. Flávio destacou a sensação crescente de insegurança que assola os moradores, especialmente com o aumento de furtos e roubos.

O vereador acionou a Guarda Municipal e mantém contato direto com as forças policiais para acompanhar as investigações. Ele apontou o crescimento dos usuários de drogas nas ruas e a falta de políticas efetivas para dependentes químicos como fatores que agravam a situação.

“Se nada for feito, daqui a dez anos, Campo Grande estará completamente tomada”, alertou Flávio, defendendo a internação compulsória como medida urgente. Segundo ele, mudanças na legislação são necessárias para que prefeituras possam agir de forma mais eficaz.

O vereador reafirmou seu compromisso em cobrar mais investimentos e ações para garantir uma cidade mais segura e humana para todos.