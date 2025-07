Trump tem insuficiência venosa crônica, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (79) nesta quinta-feira (17) foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, informou a Casa Branca. O diagnóstico veio após exames para investigar o inchaço nas pernas do mandatário. Segundo a porta-voz Karoline Leavitt, a condição, que compromete o retorno do sangue das pernas ao coração, é comum e considerada benigna.

A Casa Branca também explicou que os hematomas nas mãos de Trump, vistos em fotos recentes, são resultado de irritação nos tecidos devido a apertos de mão frequentes e ao uso regular de aspirina, usada como prevenção cardiovascular. Exames complementares, como hemograma e testes de coagulação, não indicaram problemas graves, como trombose venosa profunda.

“O presidente continua com excelente saúde”, afirmou o comunicado oficial. A declaração busca pôr fim a rumores sobre o estado de saúde do ex-presidente, que mantém agenda ativa apesar do diagnóstico.