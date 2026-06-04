Nubank lança sistema que monitora CPF e facilita renegociação de dívidas

Novo recurso permite acompanhar pendências financeiras e acessar ofertas de renegociação sem sair do app

O Nubank anunciou uma nova funcionalidade para ajudar clientes a acompanhar a vida financeira de forma mais prática e segura. Chamada de “Monitoramento de CPF”, a ferramenta permite verificar registros de dívidas em diferentes instituições financeiras, receber alertas e acessar propostas de renegociação diretamente pelo aplicativo.

A novidade foi desenvolvida em parceria com a plataforma Acordo Certo e chega como uma evolução do NuScore, área do aplicativo voltada à análise financeira dos usuários.

Com o novo sistema, o cliente recebe notificações sempre que surgir alguma anotação de débito vinculada ao CPF. Ao abrir o aviso, o usuário consegue visualizar detalhes da pendência e conferir ofertas de negociação disponíveis para quitar a dívida com condições especiais.

Segundo o Nubank, tanto a negociação quanto o pagamento poderão ser realizados dentro da própria plataforma, garantindo mais praticidade e segurança aos clientes.

A ferramenta também será útil para quem está com as contas em dia. O recurso permite monitorar movimentações ligadas ao CPF e identificar possíveis cobranças indevidas ou pendências que possam prejudicar o histórico financeiro e a pontuação de crédito.

De acordo com o gerente geral de crédito do Nubank, Burke Deutsch, o objetivo é tornar esse processo mais simples e menos estressante para os usuários.

“Queremos reduzir a complexidade e a ansiedade que normalmente envolvem a descoberta e a negociação de dívidas”, destacou.

O Monitoramento de CPF será liberado gradualmente para clientes elegíveis e ficará disponível na aba NuScore do aplicativo.

Além da novidade, o Nubank também oferece outras opções para renegociação de débitos, incluindo o programa Desenrola Brasil, iniciativa do governo federal que pode oferecer descontos de até 90% nas dívidas. Em alguns casos, clientes que regularizarem a situação poderão solicitar a reativação do cartão de crédito, mediante análise cadastral.