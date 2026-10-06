Ganhou a eleição e morreu de infarto antes de comemorar

Candidato a vereador desmaiou após saber que havia conquistado uma vaga na Câmara Municipal

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Cristhian Flores chegou a ser socorrido e levado para atendimento médico, mas não resistiu

Cristhian Flores, candidato a vereador pelo partido Yo Creo em Villa del Rosario, no Paraguai, morreu após sofrer um problema cardíaco logo depois de saber que havia vencido a eleição. Segundo relatos da imprensa local, o político acompanhava atentamente a apuração dos votos quando recebeu a confirmação de que havia garantido uma vaga na Câmara Municipal. Pouco depois, passou mal e desmaiou.

Flores recebeu atendimento e foi encaminhado para um centro médico, mas seu estado de saúde se agravou. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada pelas equipes médicas. A notícia causou comoção entre integrantes de seu grupo político, autoridades e moradores da região.

Relatos apontam que a forte emoção provocada pelo resultado teria antecedido o mal súbito, mas as circunstâncias médicas ainda não foram detalhadas oficialmente.

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