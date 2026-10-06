Mara Caseiro leva pautas de MS para reunião com Flávio Bolsonaro

Deputada federal eleita pretende discutir propostas de segurança pública e medidas para fortalecer o agronegócio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Encontro com Flávio Bolsonaro ocorre nesta quarta-feira, em Brasília, junto a outros integrantes do PL

A deputada federal eleita Mara Caseiro (PL) viaja nesta quarta-feira (7) para Brasília, onde participará de uma reunião com Flávio Bolsonaro. O encontro deve reunir outros eleitos do partido e integrantes da articulação política da legenda. Mara recebeu 120.199 votos nas eleições de 2026 e assumirá o mandato em 2027.

A parlamentar pretende entregar uma carta com reivindicações consideradas prioritárias para Mato Grosso do Sul. Entre as propostas estão a redução da maioridade penal para crimes graves, o aumento das penas para crimes contra mulheres e crianças e a castração química de condenados por crimes sexuais.

Na área do agronegócio, Mara deve defender crédito rural com juros mais acessíveis, fortalecimento do seguro rural e apoio a produtores atingidos por perdas climáticas. Segurança jurídica, infraestrutura e logística também aparecem entre as demandas que serão apresentadas.

A futura deputada afirmou que pretende levar ao Congresso as necessidades do Estado e atuar em defesa das pautas apresentadas. A reunião ocorre em meio à mobilização do PL para o segundo turno da eleição presidencial.

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