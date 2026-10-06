Caminho para a escola vira rota de guerra no Iêmen

Da casa à sala de aula: crianças cruzam área de risco em Taiz

Milton
Publicado por Milton
Foto: Liam Weir / BBC

Em Taiz, estudantes convivem diariamente com posições de atiradores próximas à escola

Em Taiz, no sudoeste do Iêmen, ir à escola deixou de ser apenas uma rotina infantil. Para crianças que vivem próximas à linha de frente da guerra civil, o trajeto diário pode significar atravessar uma área sob risco de tiros e ataques. Rafeef, de 10 anos, acorda por volta das 6h e coloca o uniforme para seguir com o irmão até a escola.

Ela gosta de encontrar os amigos e estudar matemática, árabe e estudos islâmicos. No próximo ano, também espera começar as aulas de inglês. O problema está no caminho. A escola fica em uma montanha situada entre áreas controladas por forças rivais. De um lado estão tropas alinhadas ao governo iemenita reconhecido internacionalmente; do outro, posições dos houthis, grupo apoiado pelo Irã.

A menina precisa subir a ladeira de costas para posições de atiradores. A casa da família fica abaixo da escola, obrigando Rafeef a repetir diariamente um percurso que deveria ser comum para qualquer criança. Entre cadernos e uniformes, ela carrega também o medo de ser atingida pela guerra.

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