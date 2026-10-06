Assalto de cinema termina com bandido no chão e algemado

Tentativa de assalto termina com suspeitos presos e dinheiro recuperado

A Polícia Nacional frustrou uma tentativa de roubo a uma farmácia na SanaFarma Shop, localizada no cruzamento das ruas Mariscal López e Curupayty. Os criminosos entraram no comércio como se fossem clientes, mas anunciaram o assalto e renderam funcionários. A dupla exigia o dinheiro que estava no caixa, localizado no segundo andar do comércio.

A polícia foi avisada e rapidamente chegou ao endereço. Um dos larápios foi detido na entrada da farmácia. O comparsa tentou fugir pulando do andar superior, mas caiu no colinho dos policiais. Oscar César García Benítez (28) e Edison Ramón Benítez (39) foram detidos com uma pistola calibre 9 mm, duas motos, celulares e recuperaram todo o dinheiro levado, estimado em mais de mil reais.

Depois, foram colocados no xadrez da viatura e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde estão à disposição do Ministério Público.