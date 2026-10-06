Assalto de cinema termina com bandido no chão e algemado

Tentativa de fuga pelo alto terminou com o suspeito literalmente no colo da polícia.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Tentativa de assalto termina com suspeitos presos e dinheiro recuperado

A Polícia Nacional frustrou uma tentativa de roubo a uma farmácia na SanaFarma Shop, localizada no cruzamento das ruas Mariscal López e Curupayty. Os criminosos entraram no comércio como se fossem clientes, mas anunciaram o assalto e renderam funcionários. A dupla exigia o dinheiro que estava no caixa, localizado no segundo andar do comércio.

A polícia foi avisada e rapidamente chegou ao endereço. Um dos larápios foi detido na entrada da farmácia. O comparsa tentou fugir pulando do andar superior, mas caiu no colinho dos policiais. Oscar César García Benítez (28) e Edison Ramón Benítez (39) foram detidos com uma pistola calibre 9 mm, duas motos, celulares e recuperaram todo o dinheiro levado, estimado em mais de mil reais.

Depois, foram colocados no xadrez da viatura e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde estão à disposição do Ministério Público.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Morre Lito Sousa, o homem que traduzia o mundo da aviação

Milton - 0
Velório será aberto ao público nesta sexta-feira, na Zona Norte de São Paulo Lito Sousa, piloto e influenciador conhecido pelo canal Aviões e Músicas, morreu...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher no Outubro Rosa

ANELISE PEREIRA - 0
Durante o mês de outubro, o Vereador Dr. Jamal reforça a importância da campanha Outubro Rosa, movimento dedicado à conscientização sobre a prevenção e...
Leia mais

Setembro se despede com chuva, trovoadas e calor de até 38°C

Milton - 0
Aviso amarelo prevê tempestades em áreas de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul O último dia de setembro chega com o tempo virado...
Leia mais

Ganhou a eleição e morreu de infarto antes de comemorar

Milton - 0
Cristhian Flores chegou a ser socorrido e levado para atendimento médico, mas não resistiu Cristhian Flores, candidato a vereador pelo partido Yo Creo em Villa...
Leia mais