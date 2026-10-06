Primavera aumenta oferta de frutas nos mercados

Variedade ajuda a diversificar a alimentação e aproveitar frutas da estação

Outubro chega com temperaturas mais altas e maior variedade de frutas nas feiras, mercados e na Ceasa/MS. A primavera favorece a oferta de produtos frescos, nutritivos e com diferentes sabores. A melancia aparece como uma das opções para os dias quentes por ter grande quantidade de água. Manga, mamão e abacaxi também entram na lista, oferecendo fibras e vitaminas que ajudam a diversificar a alimentação.

O maracujá pode ser usado em sucos e preparações, enquanto a banana segue como uma das frutas mais práticas para qualquer horário. Comprar unidades em diferentes estágios de maturação também ajuda a evitar desperdícios. Para aproveitar melhor as frutas, a recomendação é variar as escolhas ao longo da semana e priorizar o consumo da fruta inteira.

A higienização correta também é importante, principalmente nos alimentos consumidos com casca.