Primavera aumenta oferta de frutas nos mercados

Melancia, manga, mamão e abacaxi ganham destaque com a chegada dos dias mais quentes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ceasa/MS

Variedade ajuda a diversificar a alimentação e aproveitar frutas da estação

Outubro chega com temperaturas mais altas e maior variedade de frutas nas feiras, mercados e na Ceasa/MS. A primavera favorece a oferta de produtos frescos, nutritivos e com diferentes sabores. A melancia aparece como uma das opções para os dias quentes por ter grande quantidade de água. Manga, mamão e abacaxi também entram na lista, oferecendo fibras e vitaminas que ajudam a diversificar a alimentação.

O maracujá pode ser usado em sucos e preparações, enquanto a banana segue como uma das frutas mais práticas para qualquer horário. Comprar unidades em diferentes estágios de maturação também ajuda a evitar desperdícios. Para aproveitar melhor as frutas, a recomendação é variar as escolhas ao longo da semana e priorizar o consumo da fruta inteira.

A higienização correta também é importante, principalmente nos alimentos consumidos com casca.

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