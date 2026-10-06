Ação parlamentar exige reparos urgentes na rede elétrica de Bataguassu

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) cobra medidas urgentes da Energisa para solucionar as quedas frequentes de energia elétrica que prejudicam os produtores rurais do Projeto de Assentamento (P.A.) Aldeia, em Bataguassu. A ação exige a manutenção imediata e a troca de postes e fios danificados no quilômetro 94 da rodovia BR 267. As falhas na distribuição deixam as famílias sem luz por até três dias seguidos e a queda de cabos rompidos já provocou incêndio em pastagens da região.

A falta de infraestrutura confiável compromete diretamente o trabalho e a sobrevivência dos produtores locais. Os moradores relatam a perda constante de leite e de outros produtos que dependem de refrigeração, gerando danos financeiros recorrentes para quem vive do agronegócio familiar. Além do prejuízo econômico, a precariedade da rede coloca em risco a vida dos assentados e a segurança dos rebanhos, exigindo uma intervenção definitiva da concessionária para corrigir serviços executados anteriormente sem sucesso.

Ao formalizar a reivindicação ao diretor presidente da empresa, Paulo Roberto dos Santos, o deputado Zé Teixeira trabalha para garantir estabilidade, segurança e dignidade para a população rural. A avaliação técnica, seguida do reforço e da modernização da rede, cria as condições necessárias para o avanço contínuo das atividades produtivas no assentamento, protegendo o homem do campo contra novas interrupções e assegurando o pleno desenvolvimento da região.