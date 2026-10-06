Zé Teixeira agradece votação e defende reflexão sobre cenário político

A expressiva votação recebida nas eleições de domingo (4) foi destacada pelo deputado Zé Teixeira (PL) em pronunciamento na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Reeleito para o nono mandato consecutivo e com 54.080 votos, o parlamentar agradeceu aos eleitores e afirmou que o resultado aumenta sua responsabilidade de continuar atuando em defesa da população sul-mato-grossense. Ele foi o deputado estadual mais votado no pleito de 2026.

Zé Teixeira lembrou que iniciou sua trajetória política em 1994 e destacou a importância da família, dos parceiros e das pessoas que acompanharam sua caminhada ao longo dos anos. Segundo ele, a atuação parlamentar foi pautada pelo diálogo com diferentes segmentos da sociedade e pela defesa da segurança jurídica e dos direitos dos cidadãos.

“Vou continuar sendo o mesmo, atendendo as pessoas, independentemente da condição social. O menor produtor rural tem o mesmo valor daquele que planta e colhe soja. Todos estão contribuindo com a família, dando exemplo de honestidade e trabalho”, afirmou.



Reflexão – Ao comentar o resultado das urnas, o deputado defendeu uma reflexão sobre os caminhos do país e a necessidade, segundo sua avaliação, de aperfeiçoamentos nas estruturas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Zé Teixeira afirmou que o funcionamento das instituições deve estar pautado pela Constituição Federal, segurança jurídica e eficiência na prestação dos serviços públicos. Também criticou o que considera excesso de gastos públicos e defendeu a necessidade de equilíbrio entre arrecadação e despesas, além da redução da carga tributária.

“Se não fizermos reforma no Judiciário, Legislativo e Executivo, não sei o que será desse país com o desperdício de dinheiro que existe nesses setores”, declarou.

O parlamentar também avaliou que a renovação observada nas eleições para o Congresso Nacional e o Senado Federal representa um momento de reflexão sobre os rumos políticos e econômicos do país. Em Mato Grosso do Sul, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição no primeiro turno e Reinaldo Azambuja pela eleição ao Senado.

Ao encerrar, Zé Teixeira reafirmou que pretende manter, no novo mandato, a mesma postura de diálogo com os diferentes segmentos da população. “Não sou de esquerda e nem de direita. Quero as coisas corretas, dentro da ordem e do progresso”, concluiu.