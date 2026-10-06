Do debate político ao equilíbrio fiscal: Gerson Claro traça prioridades na reta final de 2026

Presidente da ALEMS avalia que respeito entre diferentes posições marcou atuação do Parlamento e defende escuta dos deputados como instrumento para aprimorar políticas públicas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Com a retomada das sessões plenárias após as eleições e a aproximação do encerramento do ano legislativo, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), fez um balanço da atuação do Parlamento em 2026. Para o parlamentar, o diálogo entre diferentes posições políticas e a relação institucional entre os Poderes contribuíram para a estabilidade política do Estado.

“Conseguimos estabelecer uma relação de respeito em Mato Grosso do Sul, com estabilidade política e Poderes que conversam com autoridade, sem desrespeito. Aqui na Assembleia, acho que o respeito pautou o nosso trabalho”, afirmou Gerson durante entrevista nesta terça-feira (6).

O presidente da ALEMS ressaltou que divergências e debates mais intensos fazem parte da atividade parlamentar, especialmente em um ano eleitoral, mas avaliou que a Casa conseguiu preservar o espaço para o contraditório.

Segundo Gerson, respeitar as manifestações de cada deputado significa também reconhecer a parcela da sociedade representada por ele dentro do Legislativo.

“O parlamentar, quando está aqui, representa a sociedade. Não está falando apenas em seu nome, mas em nome de um partido e das pessoas que votaram nele. Quando conseguimos manter o diálogo e o respeito na hora de votar, construímos a Assembleia que queremos: uma Assembleia que debate e que seja protagonista da política do Estado”, destacou.

Crítica também contribui para a gestão

Gerson também defendeu o papel fiscalizador da Assembleia e afirmou que críticas fundamentadas, inclusive vindas da oposição ou de integrantes da própria base governista, podem contribuir para aperfeiçoar as ações do Executivo.

“A crítica, quando é bem construída, ajuda o próprio Poder Executivo. É possível aprimorar a governança do Estado a partir de uma escuta bem feita”, afirmou.

O deputado explicou que esse diálogo ocorre também por meio do Colégio de Líderes e da interlocução dos parlamentares com secretários estaduais. Para ele, demandas apresentadas na Assembleia ajudam a identificar pontos que precisam de ajustes na execução das políticas públicas.

Ao comentar o cenário político após as eleições, Gerson citou a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP), definida no primeiro turno. Com 100% das seções totalizadas, Riedel recebeu 914.323 votos, correspondentes a 67,07% dos votos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.

Na avaliação do presidente da ALEMS, o resultado eleitoral reforça a continuidade de uma agenda de diálogo com os municípios.

“É um governo que veio com uma política municipalista, ouvindo as lideranças locais e fazendo investimentos nos municípios. Esse projeto foi colocado para a população e aprovado nas urnas”, afirmou.

Contas públicas no centro do debate em 2027

Para a reta final de 2026, Gerson afirmou que a Assembleia seguirá concentrada nas matérias que ainda precisam ser analisadas antes do encerramento do ano legislativo. Ao mesmo tempo, apontou que a responsabilidade fiscal deverá ocupar espaço central na agenda política e administrativa do próximo ano.

“A gente precisa estar de olhos abertos. O equilíbrio das contas públicas vai pautar o próximo ano de mandato”, concluiu Gerson Claro.

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