Produtos brasileiros ficam fora de tarifa dos EUA

Tarifa de 12,5% ainda passará por consulta pública e audiências nos Estados Unidos

O governo dos Estados Unidos anunciou uma nova tarifa de 12,5% sobre produtos importados de diversos países, baseada em uma investigação sobre mercadorias supostamente produzidas com uso de trabalho forçado. Apesar da medida, importantes produtos brasileiros ficaram fora da cobrança, entre eles carne bovina, açaí e suco de laranja.

A lista de isenções, que ultrapassa 80 páginas, também inclui tomate, castanha-do-pará, banana, abacaxi, manga, café em grão e cevada. As novas tarifas ainda não entram em vigor imediatamente, pois dependem de consulta pública e revisão pelas autoridades norte-americanas. As audiências para discutir a proposta estão previstas para começar em 7 de julho. De acordo com a resolução, produtos já isentos da nova tarifa, mas não da cobrança anterior, continuarão sujeitos à taxa de 25%.

Já os itens que não aparecem em nenhuma das listas de exceção poderão enfrentar uma cobrança acumulada de até 37,5%, ampliando o impacto sobre o comércio internacional.