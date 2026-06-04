Aeroportos preveem 400 mil passageiros no feriado de Corpus Christi

Infraero e Inframerica projetam alta no fluxo de viajantes no feriado prolongado

Os aeroportos administrados pela Infraero e pela Inframerica projetam movimentar quase 400 mil passageiros durante o feriado prolongado de Corpus Christi, que marca o último período prolongado de folga do primeiro semestre. O Aeroporto de Brasília, sob gestão da Inframerica, deve receber a maior fatia desse total, com a expectativa de 272 mil pessoas entre os dias 3 e 8 de junho. Para atender à alta demanda, o terminal da capital federal programou 1.885 pousos e decolagens, incluindo 41 voos extras para destinos tradicionais e uma nova rota direta para Campina Grande, na Paraíba. Além disso, o fluxo internacional em Brasília deve atrair cerca de 13 mil viajantes em 91 voos para o exterior.

Por sua vez, a rede Infraero estima que 116 mil passageiros passem pelos seus mais de 30 terminais, um volume 9% superior ao registrado no mesmo feriado em 2025. O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, será o principal motor desse crescimento da estatal, respondendo por 106,2 mil usuários e 860 voos operados. Outros aeroportos menores da rede, como Passo Fundo, Vale do Aço e Dourados, também aguardam um incremento significativo em suas operações diárias. Diante do fluxo intenso, as administradoras recomendam que os passageiros cheguem com antecedência recomendada e fiquem atentos às equipes de apoio nos terminais.