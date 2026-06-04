Concluída licitação para pavimentação e drenagem no Complexo Tiradentes

A Prefeitura de Campo Grande, publicou nesta quarta-feira (03), no Diogrande, a conclusão o processo licitatório para execução das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais nos bairros Jardim Jerusalém e Estrela Parque, localizados no Complexo Tiradentes – Etapa A.

Segundo o documento, a empresa Engenotec Construtora LTDA foi habilitada e venceu a concorrência eletrônica 005/2026, com valor total contratado de R$ 5.200.000,00. A contratação foi homologada pela prefeita Adriane Lopes, conforme previsto na Lei Federal n. 14.133/2021, e passa a vigorar a partir da data de assinatura.

“Os moradores da região e lideranças comunitárias têm nos cobrado essas melhorias, e hoje nós damos mais um passo, trazendo obras de infraestrutura e qualidade de vida para quem mora nesses parcelamentos”, comemora a prefeita.

A obra contempla a execução completa de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização das vias dos dois bairros.

A iniciativa integra um conjunto de investimentos estruturantes conduzidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), com o objetivo de ampliar a urbanização e melhorar a mobilidade na região sul da Capital.

Com a chegada da pavimentação e do sistema de drenagem, a intervenção deve reduzir problemas recorrentes de poeira em períodos de estiagem e acúmulo de água durante as chuvas, além de contribuir para a segurança viária e valorização do bairro.

O investimento faz parte do pacote de as de R$ 640 milhões destinados para pavimentação e drenagem em Campo Grande até o ano de 2028.