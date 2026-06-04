Concluída licitação para pavimentação e drenagem no Complexo Tiradentes

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande, publicou nesta quarta-feira (03), no Diogrande, a conclusão o processo licitatório para execução das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais nos bairros Jardim Jerusalém e Estrela Parque, localizados no Complexo Tiradentes – Etapa A. 

Segundo o documento, a empresa Engenotec Construtora LTDA foi habilitada e venceu a concorrência eletrônica 005/2026, com valor total contratado de R$ 5.200.000,00. A contratação foi homologada pela prefeita Adriane Lopes, conforme previsto na Lei Federal n. 14.133/2021, e passa a vigorar a partir da data de assinatura. 

“Os moradores da região e lideranças comunitárias têm nos cobrado essas melhorias, e hoje nós damos mais um passo, trazendo obras de infraestrutura e qualidade de vida para quem mora nesses parcelamentos”, comemora a prefeita. 

A obra contempla a execução completa de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização das vias dos dois bairros. 

A iniciativa integra um conjunto de investimentos estruturantes conduzidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), com o objetivo de ampliar a urbanização e melhorar a mobilidade na região sul da Capital. 

Com a chegada da pavimentação e do sistema de drenagem, a intervenção deve reduzir problemas recorrentes de poeira em períodos de estiagem e acúmulo de água durante as chuvas, além de contribuir para a segurança viária e valorização do bairro. 

O investimento faz parte do pacote de as de R$ 640 milhões destinados para pavimentação e drenagem em Campo Grande até o ano de 2028.  

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Campo-grandense é preso por ligação com tráfico da Bolívia

Milton - 0
Organização criminosa usava empresas de fachada para lavar dinheiro A Polícia Federal prendeu um motorista de 43 anos durante a Operação Mens Occulta, que investiga...
Leia mais

Dr. Victor Rocha apresenta modelo da Casa Rosa em conferência do Rotary

Milton - 0
Diagnóstico precoce do câncer de mama é tema de palestra em Campo Grande O vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha participou da 49ª Conferência...
Leia mais

Câmara discute política nacional para pessoas com autismo

Milton - 0
Audiência pública discute marco legal para autistas A comissão especial da Câmara dos Deputados responsável pela análise do Projeto de Lei 3080/20 realizou audiência pública...
Leia mais

Dr. Luiz Ovando visita Ribas do Rio Pardo e reforça compromisso com saúde, assistência social e entidades filantrópicas

ANELISE PEREIRA - 0
Deputado destinou mais de R$ 1,6 milhão ao município e entregou veículo para a Casa Lar Missionário Coração de Deus O deputado federal Dr. Luiz...
Leia mais