Programa Agrinho do Senar/MS bate recorde com 612 escolas inscritas

Inscrições e etapas seguem calendário até novembro com premiação em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Programa integra educação, sustentabilidade e cidadania em escolas de MS


O Programa Agrinho, promovido pelo Senar/MS, chega à sua 12ª edição em 2026 com recorde de participação, registrando 612 escolas inscritas e alcançando os 79 municípios de Mato Grosso do Sul em uma mobilização inédita que envolve instituições municipais, estaduais, particulares, além de escolas indígenas e entidades como Apaes e Pestalozzis. A iniciativa atende cerca de 170 mil estudantes do 1º ao 9º ano, com foco em cidadania, sustentabilidade e valorização do agronegócio, reforçando o tema “Agro que alimenta, gente que cuida!”, que destaca a ligação entre produção de alimentos e preservação ambiental.

Segundo a organização, mais de 19 mil professores participam das atividades formativas e pedagógicas ao longo do ano, com apoio de materiais didáticos, formação continuada e suporte técnico para o desenvolvimento dos projetos em sala de aula. As inscrições dos trabalhos ocorrem entre 1º de julho e 31 de agosto, contemplando diferentes categorias e formatos de produção, enquanto a avaliação será realizada em setembro, com divulgação dos resultados em outubro e premiação marcada para 19 de novembro, em Campo Grande, encerrando mais um ciclo do programa que fortalece a educação rural e estimula a reflexão sobre o papel do campo na sociedade.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Concluída licitação para pavimentação e drenagem no Complexo Tiradentes

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, publicou nesta quarta-feira (03), no Diogrande, a conclusão o processo licitatório para execução das obras de pavimentação e drenagem de águas...
Leia mais

Força Tática reage a ocorrência no Capão Seco

Milton - 0
Suspeito ferido foi encaminhado ao hospital e caso segue em apuração Um homem ainda não identificado ficou ferido durante um confronto com uma equipe da...
Leia mais

TJMS mantém afastamento de prefeito de Terenos

Milton - 0
Decisão destaca gravidade das denúncias e continuidade de contratos investigados O TJMS manteve o afastamento do prefeito de Terenos, Henrique Budke (PSDB), ao negar pedido...
Leia mais

Casa da Cultura expõe obras em pintura realista

ANELISE PEREIRA - 0
A Casa da Cultura recebe, a partir desta sexta-feira (29), a exposição “Momentos”, do artista plástico Edino Lima Junior. A mostra segue aberta ao...
Leia mais