Programa Agrinho do Senar/MS bate recorde com 612 escolas inscritas

Programa integra educação, sustentabilidade e cidadania em escolas de MS



O Programa Agrinho, promovido pelo Senar/MS, chega à sua 12ª edição em 2026 com recorde de participação, registrando 612 escolas inscritas e alcançando os 79 municípios de Mato Grosso do Sul em uma mobilização inédita que envolve instituições municipais, estaduais, particulares, além de escolas indígenas e entidades como Apaes e Pestalozzis. A iniciativa atende cerca de 170 mil estudantes do 1º ao 9º ano, com foco em cidadania, sustentabilidade e valorização do agronegócio, reforçando o tema “Agro que alimenta, gente que cuida!”, que destaca a ligação entre produção de alimentos e preservação ambiental.

Segundo a organização, mais de 19 mil professores participam das atividades formativas e pedagógicas ao longo do ano, com apoio de materiais didáticos, formação continuada e suporte técnico para o desenvolvimento dos projetos em sala de aula. As inscrições dos trabalhos ocorrem entre 1º de julho e 31 de agosto, contemplando diferentes categorias e formatos de produção, enquanto a avaliação será realizada em setembro, com divulgação dos resultados em outubro e premiação marcada para 19 de novembro, em Campo Grande, encerrando mais um ciclo do programa que fortalece a educação rural e estimula a reflexão sobre o papel do campo na sociedade.