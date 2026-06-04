Tramitação por comissões deve prolongar análise da redução de jornada de trabalho

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que a PEC que extingue a jornada 6×1 e reduz a carga semanal de 44 para 40 horas tramite pelas comissões da Casa para ser aprimorada pelos senadores. Ao quebrar o silêncio após cobranças em plenário pelo senador Styvenson Valentim, Alcolumbre rejeitou a pressão para aprovar a matéria “do dia para a noite”, argumentando que o Senado não deve apenas chancelar o texto vindo da Câmara.

O parlamentar propôs uma discussão ampla e sem pressa com trabalhadores e empresários, agendando para a próxima semana a definição do rito de tramitação com os líderes partidários. Enquanto a base governista corre para tentar votar a medida ainda em junho e sem alterações, a oposição, articulada por Rogério Marinho, reage com uma proposta alternativa focada em contratos por hora. Se o Senado modificar o texto atual, a PEC precisará retornar para nova análise dos deputados, estendendo o debate que, segundo Alcolumbre, também sofre forte influência do calendário eleitoral deste ano.