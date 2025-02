Calor intenso e chuvas isoladas marcam o dia em MS

O clima quente e instável deve prevalecer em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (20). Com temperaturas que podem ultrapassar os 30°C em várias regiões do Estado, o dia será marcado por variação de nebulosidade e chuvas isoladas, com possibilidade de tempestades, raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão de tempo severo ocorre devido à aproximação de uma frente fria, combinada com o aquecimento diurno e a presença de umidade na atmosfera. A atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai também contribui para a formação de instabilidades em várias partes do Estado.

Em Campo Grande, a mínima fica em torno de 22°C, com máxima de 35°C. As regiões sul, leste e sudeste do Estado devem ter mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas variando de 28°C a 36°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas ficam entre 25°C e 27°C, e as máximas podem chegar a 38°C. Nas áreas do bolsão e norte, as temperaturas mínimas ficam entre 22°C e 25°C, com máximas entre 33°C e 38°C.

A previsão do tempo alerta que, apesar de o sol predominar, as condições atmosféricas são favoráveis para a formação de chuvas fortes em pontos isolados do Estado. O alerta é para que a população fique atenta, especialmente em áreas com maior potencial para tempestades.