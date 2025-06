Brasileira segue desaparecida após cair em vulcão na Indonésia

A brasileira Juliana Marins (24) está desaparecida há mais de 60 horas após cair durante uma trilha na última sexta-feira (20) no vulcão Rinjani, na Indonésia. Segundo a família, Juliana escorregou cerca de 300 metros e segue “deslizando” pela encosta, sem resgate efetivo até o momento.

Relatos iniciais de que a jovem havia sido alcançada foram desmentidos por parentes, que afirmam que os vídeos divulgados são forjados. A irmã de Juliana, Mariana Marins, explicou que a equipe de resgate enfrenta dificuldades como baixa visibilidade, cordas curtas e clima severo.

Turistas que estavam no local conseguiram capturar imagens de drone que mostram Juliana ferida, consciente, mas imóvel, apenas com movimentos nos braços. A família cobra rapidez nas buscas e apela pelo uso de helicópteros.

O Itamaraty acompanha o caso e diz estar em contato com autoridades indonésias. Enquanto isso, a angústia cresce com o passar do tempo e a incerteza sobre a sobrevivência da jovem.