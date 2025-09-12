sexta-feira, 12/09/2025

Brasil e Fiji fortalecem parceria em pecuária tropical com missão técnica

Delegação fiji-ana conheceu práticas brasileiras em nutrição, genética e inspeção sanitária; próxima etapa será capacitação de técnicos no país insular.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ministério da Agricultura e Pecuária

Entre 27 de agosto e 2 de setembro, uma missão técnica de Fiji esteve no Brasil com foco na pecuária de corte tropical. Organizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com o Itamaraty, a agenda incluiu visitas à Expointer, propriedades rurais, frigoríficos e centros de pesquisa, como a Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande/MS.

A delegação, composta por quatro técnicos do Ministério da Agricultura e Recursos Hídricos de Fiji, buscou aprofundar o conhecimento em áreas como nutrição animal, genética, bem-estar, rastreabilidade e extensão rural. O objetivo é adaptar soluções brasileiras ao contexto climático e produtivo de Fiji, que planeja ampliar sua produção de proteína animal.

A missão também marca avanço na cooperação Sul-Sul, consolidando o Brasil como referência em pecuária tropical. A próxima etapa será realizada em Fiji, com a presença de especialistas brasileiros para capacitações locais. A iniciativa complementa o comércio já existente entre os países e abre espaço para novos projetos de cooperação técnica.

