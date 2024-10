Brasil celebra o Dia Nacional da Pecuária com destaque nas exportações de carne bovina

O Brasil continua a se destacar no mercado internacional de carne bovina, sendo o maior exportador do mundo. Celebrando o Dia Nacional da Pecuária, o país reafirma a importância deste setor para a economia e a sociedade. Em setembro de 2023, as exportações de carne bovina alcançaram US$ 1,25 bilhão, um aumento significativo em relação ao ano anterior.

Com uma produção esperada de 10,2 milhões de toneladas em 2024, o Brasil mantém sua posição como o segundo maior produtor e terceiro maior consumidor mundial. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) trabalha para facilitar o acesso dos pecuaristas ao mercado externo, destacando a necessidade de cumprimento de regulamentos sanitários e de registro no Serviço de Inspeção Federal.

Mais de 3.200 estabelecimentos estão registrados, e a obtenção do Certificado Zoossanitário Internacional é crucial para garantir a conformidade com as exigências dos países importadores. Essa infraestrutura robusta ajuda a consolidar o Brasil como um player essencial na agropecuária global.