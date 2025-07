Jamilson Name prestigia encerramento da FECIR em Miranda

O deputado estadual Jamilson Name participou, com entusiasmo, do encerramento da Feira de Cultura e Integração de Miranda (FECIR), neste fim de semana. O evento marcou as comemorações pelos 247 anos de fundação do município sul-mato-grossense.

Durante sua visita, o parlamentar parabenizou o prefeito Fábio Florença e toda a equipe pela organização da feira, que reuniu moradores, artistas, expositores e autoridades em uma grande celebração das tradições locais.

“Esse é um momento importante para a comunidade mirandense, um evento que deve continuar sendo um ponto de encontro para celebrar nossas raízes e promover a integração do povo de Miranda”, destacou Jamilson.

A FECIR contou com apresentações culturais, gastronomia regional, feira de artesanato e atividades voltadas ao fortalecimento da identidade mirandense. A presença do deputado reforça o apoio do Legislativo a iniciativas que valorizam a cultura e o desenvolvimento das cidades do interior.