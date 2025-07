Caravina prestigia Fejuna e reforça compromisso com Nova Andradina

O deputado estadual Caravina marcou presença, de domingo (13), no encerramento da 41ª edição da Fejuna em Nova Andradina, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do município e do Vale do Ivinhema.

Recepcionado pelo prefeito Leandro Fedossi, vice-prefeito Arion, vereadores e lideranças locais, Caravina participou da última noite da festa, que reuniu grande público na praça de eventos, promovendo cultura, lazer e integração entre as famílias nova-andradinenses.

Durante a visita, o parlamentar parabenizou a organização do evento e destacou o papel da Fejuna como fomentadora da economia local e valorizadora das tradições regionais. “É sempre uma alegria voltar a Nova Andradina e ver de perto o sucesso de um evento tão importante como a Fejuna. Parabenizo o prefeito Dr. Leandro, toda a equipe organizadora e aos envolvidos por manterem viva essa tradição que movimenta o comércio, o turismo e, principalmente, a cultura popular”, afirmou Caravina.

Investimentos para o Município

O deputado também reforçou seu compromisso com o município, que tem sido contemplado com importantes investimentos por meio de emendas parlamentares. Ao longo do mandato, Caravina destinou recursos para áreas essenciais como saúde, educação e assistência social. Entre os destaques estão os investimentos voltados à saúde, com R$ 150 mil para custeio e outros R$ 70 mil para ações específicas na área, além do repasse de R$ 70 mil ao centro de equoterapia da Polícia Militar, que desenvolve um trabalho de referência na região.

Na educação, o parlamentar garantiu R$ 50 mil para aquisição de equipamentos à Escola Professora Nair Palácio de Souza e R$ 70 mil para a Escola Luís Cláudio Josué, localizada no distrito de Nova Casa Verde. Também destinou recursos para as Associações de Pais e Mestres da Escola Estadual Marechal Rondon e do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro, com R$ 50 mil para cada entidade, visando reforçar a estrutura das unidades escolares.

Na área social, Nova Andradina foi contemplada com R$ 500 mil em parceria com a senadora Soraya Thronicke, além de R$ 50 mil adicionais para reforçar as políticas públicas voltadas à assistência de famílias em situação de vulnerabilidade.

“Esses investimentos são reflexo do nosso compromisso com Nova Andradina. São ações que melhoram a qualidade de vida das pessoas e fortalecem os serviços públicos que atendem diretamente a população”, afirmou Caravina.

A presença do deputado no último dia da Fejuna reafirma o vínculo com o município, onde segue atuando lado a lado com a gestão local e lideranças da cidade para garantir avanços e conquistas reais para a cidade.