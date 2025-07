Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais avançou em alfabetização no País, aponta Ministério da Educação

O trabalho pela melhoria nos índices de alfabetização segue rendendo importantes frutos em Mato Grosso do Sul. Em levantamento divulgado na última sexta-feira (11) pelo Ministério da Educação, por intermédio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Estado registrou um crescimento de 17% neste indicador em 2024, em comparação com o desempenho da Rede Pública de Ensino no ano anterior. O avanço é o segundo maior do País, segundo os dados publicados.

“Educação é um dos focos do nossa gestão. O secretário [Hélio Daher] trouxe um relatório mostrando que Mato Grosso do Sul teve um crescimento de oito pontos, 17% de aumento, isso graças a uma parceria com os municípios e a toda equipe da SED (Secretaria Estadual de Educação). Também temos o programa MS Alfabetiza que está fazendo a diferença. É uma alegria quando conseguimos através dos dados enxergar os resultados e os bons frutos para o Estado”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Em 2023, Mato Grosso do Sul registrou 47,4% de estudantes alfabetizados. Em 2024, o percentual saltou para 55,8% – três pontos acima da meta estabelecida para o mesmo ano (52,8%). O crescimento, de 17%, ficou atrás somente de Minas Gerais, com 20% de aumento no mesmo período.

“Esse avanço é reflexo do trabalho realizado por toda a Rede Pública de Ensino, pelas escolas que estão na ponta, todos os dias, com o acompanhamento, planejamento pedagógico, execução das atividades e engajamento das nossas comunidades escolares em todo o Mato Grosso do Sul. É um resultado que nos anima, sim, mas sabemos que ainda existe muito a ser feito”, destaca o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher.

Responsável pela divulgação dos resultados, o Inep considera alfabetizados os estudantes capazes de ler pequenos textos, compreender informações básicas e tirar conclusões, inclusive de materiais visuais, como de tirinhas e histórias em quadrinhos, bem como escrever textos simples, como convites ou bilhetes, mesmo com alguns erros ortográficos.

MS Alfabetiza

Entre as iniciativas e diferentes ações que visam potencializar a alfabetização em Mato Grosso do Sul está o programa MS Alfabetiza, em execução desde 2021, voltado para o fortalecimento da aprendizagem e melhoraria dos indicadores educacionais dos estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino de MS. Para isso, o programa foca na progressão de aprendizagens para alfabetização e práticas de letramento, formação leitora e consolidação da escrita.

Atualmente vinculado ao CNCA (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada), instituído em junho de 2023, com a finalidade de garantir o direito à alfabetização das crianças em todo o País, o programa MS Alfabetiza conta com ações firmadas em Regime de Colaboração entre Estado e municípios, com o objetivo alfabetizar todos os estudantes em adequação às suas idades e níveis de escolarização, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017).