quinta-feira, 12/02/2026

BONITO: Secretaria de meio ambiente realiza visitas institucionais para fortalecer ações ambientais.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu nos últimos dias uma agenda de visitas institucionais a órgãos públicos e instituições estratégicas com o objetivo de alinhar parcerias, compartilhar experiências e planejar ações voltadas ao fortalecimento das políticas ambientais no município.

Durante os encontros, foram discutidas pautas relacionadas à Educação Ambiental e à articulação para a realização da Feira Socioambiental de Bonito, evento que integra o calendário oficial do município e busca incentivar a conscientização, a sustentabilidade e a participação da população.

A agenda contemplou reuniões com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), a Secretaria de Estado de Educação (SED), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), a Polícia Militar Ambiental (PMA), o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), o Aquário do Pantanal, a empresa Morhena Coleta e Logística Ambiental e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR-MS). Em todas as agendas, foram debatidas estratégias de cooperação técnica e institucional, além da integração de iniciativas voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Durante as visitas, também foi realizada a entrega oficial do Calendário Ambiental do Município de Bonito, material educativo que orienta ações ao longo do ano e serve de apoio para escolas, instituições e comunidade. O calendário é resultado do Programa de Educação Ambiental de Bonito, desenvolvido em parceria com o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB).

A Prefeitura de Bonito segue atuando de forma integrada com diferentes setores, consolidando iniciativas que promovem a educação ambiental, a sustentabilidade e a proteção do patrimônio natural do município.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

